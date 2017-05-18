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民眾對經濟表現最不滿 陳添枝：病灶已久

2017-05-18  11:53

〔記者陳梅英／台北報導〕新政府上任將滿周年，民眾對於經濟表現滿意度最低，國發會主委陳添枝表示，台灣經濟病灶已久，民眾不滿意可以理解，實在是壞太久，不過他相信未來一年若景氣能持續擴張，政府持續振興投資，薪資提高，明年民眾就會感受到經濟好轉。

立委黃偉哲今日在經濟委員會上質詢，民調紛紛出爐，最不滿意的是經濟表現，經濟部身為執行機構與國發會負責規劃都責無旁貸。

陳添枝表示，他並非卸責，但新政府上台前，民眾就對政府施政經濟最不滿意，一開始就這樣，現在還是如此，若從各項數字來看，這一年台灣經濟是有變好，要讓民眾感受到經濟好轉，需要一點時間，政府也會繼續努力「最重要的是薪資提高，解決的根本辦法是振興國內投資，增加工作機會，現在已走在正確方向上。」

陳添枝說，去年投資率已經止跌，希望今年更好，景氣持續一年時間，到明年這個時間，民眾一定會有感，需要時間讓景氣滲透，基層民眾才會體會到經濟發展帶來的恩惠。

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  • 國發會主委陳添枝指出台灣經濟病灶已久。（資料照）

    國發會主委陳添枝指出台灣經濟病灶已久。（資料照）

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