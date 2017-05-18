臉書小編貼文充分授權 網媒：洪秀柱有一點從不退讓...

國民黨主席候選人洪秀柱充分授權小編群擁有開火權。（資料照，記者蘇金鳳攝）

2017-05-18 12:16

〔即時新聞／綜合報導〕自從2014年政治素人柯文哲當選市長後，網路戰場成為各陣營不敢忽視的一部分，媒體報導，在國民黨主席候選人中，成軍最早也最具規模的小編群，就是洪秀柱陣營，且洪秀柱充份授權小編群擁有開火權！不過有件事情洪秀柱絕對不會退讓...

《風傳媒》報導，洪秀柱現在的小編群規模，已從前年她參選總統時的3人，擴大到30人左右，小編群的首腦是文傳會新媒體主任周柏吟，他透露，洪秀柱充分授權他們在網路發文，唯一洪秀柱會管的就是照片，因為柱柱姐還是很在乎形象。

周柏吟表示，洪秀柱希望臉書上的照片可以幫她美肌一下，或是照片要挑好看的，有時幕僚挑一些貼近生活的有趣照片，像是吃東西或是嘟嘴照，洪秀柱還會向他們「盧」說不要用。