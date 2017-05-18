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將執政週年 林全：改革堅定向前 已有一定成績

行政院長林全今表示，改革難免面對阻力，但只要改革方向正確，應繼續堅定向前邁進。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-05-18  11:35

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府本週六執政將屆滿1週年，行政院長林全今天表示，內閣團隊就任以來，針對能源轉型、長照制度、年金改革、經濟轉型等，投注非常多的努力，也繳出一定成績，改革難免面對阻力，但只要改革方向正確，應繼續以溫和、理性、包容的做法，堅定向前邁進，不要退縮，讓社會繼續往前走，確保台灣過去的發展奇蹟繼續前進。

林全表示， 再過兩天，內閣即將就職屆滿1週年。回顧過去1年來，儘管面臨國內外的挑戰與既有的許多問題，但內閣團隊不畏艱鉅，共同努力，在除弊或興利方面，獲得了相當的成效。在此要向各位部會成員的努力表示肯定與感謝。

他說，台灣在許多前輩的努力下，無論是經濟發展或政治民主化，都開創了台灣奇蹟。過去這些年，對岸不論是在幅員、人口，或經濟實力上，台灣相對來說居於不對稱的地位，但對岸對台灣政治和經濟上有特別的壓力，台灣要成長，不論是經濟或政治民主化都是重要的依據，希望在這些方面做更多努力。

林全說， 內閣團隊就任以來，針對能源轉型、長照制度、年金改革、經濟轉型等，投注非常多的努力，也繳出一定的成績，包含已通過的「電業法」，奠定未來能源轉型的基礎、推動長照2.0因應高齡化的挑戰、提出各項年金改革法案確保每個世代的老年經濟安定及安全、推動「五加二」產業創新計畫加速產業轉型等。當然，改革涉及到既有習慣、制度甚至權益的改變與影響，一定會有不適應，因此難免面對阻力，但只要改革方向正確，應繼續堅定地向前邁進，不要退縮。

展望未來，他說，政府仍有許多工作必須完成，包括稅制檢討、投資環境改善、社會安全防護強化等，期盼大家團結一心，以人民福祉與國家發展為己任，共同努力，開創美好的前景。

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