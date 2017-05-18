被問近一年表現 馮世寬：都沒有戰爭

2017-05-18 11:31

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部長馮世寬今上午赴立法院外交及國防委員會報告、備詢，國民黨立委呂玉玲問，總統蔡英文民調滿意度只剩三成，有無應改進之處？馮回答，他只要把國防做好，保衛國家及人民。呂追問，國防部分有無需改進之處？馮答：「我們一年來都沒有戰爭，委員可以安全詢問詢答，這都是國防部所有人努力。」

馮世寬此話一出，引發在場一陣譁然、笑聲，呂玉玲也笑著嘆氣道：「部長你要這麼說我也深深嘆氣，我只好嚴加督導。」

呂玉玲指出，以網路聲量來看，馮世寬的聲量為第三名，負評則在第九名，雖然馮屢屢出包，這麼多次失言，但外界認為馮很真誠。豈料，馮回答：「外面報導我屢屢失言都是你講的，我從來不認為我有什麼失言。」

呂玉玲問，部會首長應有什麼條件？馮說，勇於負責，忠勇愛國，保護老百姓。部分國防將領聞言後紛紛鼓掌，呂玉玲當場制止說，「在質詢不能拍手，抱大腿拍馬屁不行！」

國民黨立委江啟臣也問，馮世寬對於蔡英文的民調是否滿意？馮世寬說，他沒看到，他忙著漢光演習。江也追問，有傳聞指，內閣七月要改組，馮是否也在異動名單內？馮驚訝笑說：「真的嗎？」引發現場一陣大笑。

江啟臣說，他不知道這會不會是馮最後一次來備詢，也許之後會升官也說不定。馮說，謝謝委員，他會打聽一下，而他的去留應該是讓老百姓決定。但江啟臣聞言酸說，馮的去留應該是總統、行政院長決定，不是老百姓決定，除非馮要參加選舉。馮說，「我選一定會選上喔！」