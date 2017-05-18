提振經濟 林全指示部會從五大面向努力

2017-05-18 11:30

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長林全今天上午在行政院院會聽取「當前經濟情勢」報告，他指示從法規鬆綁、減少投資不確定性等五大面向，盼擺脫過去投資低迷的狀態，請各部會更加努力。

儘管去年下半年以來，我國經濟指標呈現好轉，在出口、景氣燈號、經濟成長等方面，均呈現持續改善現象。不過，林全說，不能將之視為一個樂觀的前景看待，仍應審慎以對。根本的關鍵在於能否帶動國家長期成長的經濟前景，考驗政府的能力。

林全說，政府還有許多工作要做，請各部會就以下幾個部分更加努力：

1、法規鬆綁部分。如果法規無法鬆綁，許多創意與投資將無法實現。請各部會就有關法規鬆綁，提供好的創意與想法實現的環境。

2、減少投資的不確定性。環保署已提出盡量減少因環評造成的不確定性。政府也在努力讓水電供給與土地問題的不確定性進一步減少，期望取得具體的成效，請相關權責部會將這部份的工作做好。

3、引進高階專業人才。這是提升我國競爭力與改善勞工薪資的最有效方法。政府也已提出「外國專業人才延攬及僱用法」草案，送請立法院審議，希望盡速通過並推動。此外，也要繼續檢討，如何讓高階專業人才能夠進入台灣，相關部會也應該有這樣的想法，並納入施政中加以考量。

4、減少企業的遵從成本。政府的行政管制太多，造成企業政府的遵從成本過高，因而無法生存。但政府的管制也不能沒有，否則將造成社會上失去管理和管制的混亂現象。政府效能要能彰顯，請各部會對於涉及管制部分從根本檢討。如何把一些不必要的管制放鬆，集中在該管的部分，其中需要觀念的改變，各位政務官一定要有這樣的觀念去帶動政府未來方向，否則政府的競爭力不可能出現。

5、外在環境部分。影響國家經濟的因素包括出口問題，尤其是海外投資，牽涉到產業向海外延伸的全球布局問題。這兩個問題都跟外交環境的變動有關，美國川普政府的新政提出後，造成新台幣大幅度升值的衝擊。還有因為美國製造的關係，讓台灣很多產業的投資布局有些策略上的改變。這部分對台灣經濟有何影響，請相關部會密切注意，同時做好適當因應。