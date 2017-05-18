高雄斷頭命案 葉毓蘭：社會縱容砍銅像頭的結果

高市苓雅區今上午傳出斷頭命案，有媒體報導指出，警大前教授葉毓蘭表示，這就是社會縱容人們到處砍銅像頭的結果。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-05-18 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕高市苓雅區今上午傳出兄殺妹命案，死者52歲林姓女子遭兄長砍斷頭部。有媒體報導指出，警大前教授葉毓蘭對此表示，因為社會縱容人們到處砍銅像頭，若政府繼續縱容，很快就有那些「精神耗弱、思覺失調」的人去找真人來砍。

據《東森新聞雲》報導，葉毓蘭表示，今天的命案就是社會縱容砍銅像頭、潑紅漆的結果，若政府持續縱容下去，很快就會有「精神耗弱、思覺失調」的人受暗示，去找真人砍。她還諷刺，反正在台灣殺幾個人、砍幾個頭，「只要先去掛號，就有法官罩你！」

近來台灣屢傳出銅像被破壞的案件，「台灣建國工程隊」已砍下數尊蔣中正銅像的頭部，甚至潑灑紅漆寫上殺人魔等字眼，上月台南烏山頭水庫的八田與一銅像也遭殃， 被台北市前議員李承龍砍下頭部，引發各界撻伐。