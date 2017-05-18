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斐濟撤館 國民黨：蔡政府外交徹底失敗

2017-05-18  11:22

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨文傳會副主委洪孟楷今早召開「斐濟撤館、外交失能？蔡政府外交施政總體檢」記者會，他質疑，蔡政府外交施政一年來，兩岸新問卷拿不出答案，連帶使台灣的外交全面受挫，蔡政府施政週年的外交策略，徹底失敗。

有關台灣參與國際事務的部分，洪孟楷指出，過去國民黨執政時，「國際民航組織大會」、「國際刑警組織大會」及「世界衛生大會」都能抬頭挺胸、平起平坐地參與，但蔡英文執政一年就全都沒了。

洪孟楷表示，當我們能以奧會模式派代表出席，與中國同會，全球便能認知是兩個不同主體，如今由於蔡政府意識形態掛帥，台灣被拒於千里之外，只有中國出席國際組織，不僅顯示出蔡政府自我矮化，讓世人認為中國代表著中華民國。

洪孟楷表示，就在520前夕，爆出斐濟撤館事件，主掌外交事務的外交部次長竟以「小國」稱呼斐濟，說是因為斐濟有經濟考量，這樣的話出自需要細膩、謹慎的外交官員之口，令人匪夷所思。

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  • 國民黨文傳會副主委洪孟楷今召開「斐濟撤館、外交失能？蔡政府外交施政總體檢」記者會。（資料照，記者簡榮豐攝）

    國民黨文傳會副主委洪孟楷今召開「斐濟撤館、外交失能？蔡政府外交施政總體檢」記者會。（資料照，記者簡榮豐攝）

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