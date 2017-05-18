批綠施政乏善可陳 國民黨：政院影片自己打臉

2017-05-18 11:28

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨文傳會副主委洪孟楷今日指出，再過兩天，行政院長林全內閣施政即將屆滿一年，行政院在週年前夕推出一支影片，由林全與行政院發言人徐國勇粉絲團分別推廣，但細看影片內容，不是只聞樓梯響的空洞政策，就是前朝功勞，不然就是掩飾太平的無感數據，如此空洞的成績單，林全內閣不只是「死當」，而且已經到了留校察看的地步。

洪孟楷指出，行政院「前進跑步篇」六十秒影片中，依序出現「推動能源轉型」、「機場捷運通車」、「落實長照2.0」、「擴大幼兒托育公共化」、「興建二十萬戶公共住宅」、「對外貿易成長」等六面向政績，卻充滿相互矛盾與打臉的情況。

他進一步指出，在推動能源轉型上，不就與林全曾說過缺電時要重啟核能相牴觸？而且列為第一項政績，卻在強推的前瞻計畫中獲得最少預算規模，是否真心推動？不言可諭。

洪孟楷表示，機場捷運通車歷經扁、馬政府規劃興建，蔡政府時代充其量是最後驗收剪綵，這也能當作政績，不就擺明「收割稻尾」？長照、幼兒公托都是人口紅利的重要政策，但相關的人才、城鄉資源分配不均等核心問題，都仍有待解決，這樣也算政績？還是病急亂投醫？

談到興建二十萬戶公共住宅，洪孟楷表示，這更是說謊！內政部長日前受訪才說「八年二十萬戶社會住宅已是現在進行式，預計興建十二萬戶及包租代管民間空餘屋八萬戶」，姑且不論達成困難或是住宅基金有破產風險，蔡英文競選時跳票的政見，行政院還拿來持續騙人民，非常可惡。

洪孟楷強調，民進黨在選前端出一盤盤牛肉，執政後才知道原來蔡政府的政績是像泡麵包裝，牛肉只是料理畫面「僅供參考」，連政院推出的影片都無法振奮人心。