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民營電廠未納管 李進勇砲轟經部不敢打老虎
2017-05-18 11:19
〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣長李進勇今早痛批經濟部能源轉型配比計畫未納民營電廠能源轉型，是不敢打老虎，圖利民營電廠，能源轉型淪為空談。
李進勇指出，經濟部規劃2025燃煤發電比降至30％，但只規範公營電廠，放任民營電廠持續使用劣質燃煤，危害空氣品質與人民健康；他痛陳，政府只要求公營電廠投資轉型能源，民營電廠持續麻木不仁污染環境，人民安全何在？能源轉型淪為空談。
李進勇強調，麥寮電廠發電量占全國11％，現在每年燃煤量仍逾900萬噸，排放污染物仍將嚴重影響空氣品質，他強烈要求經濟部應將民營電廠納入能源轉型計畫，要求台塑提出能源轉型時間表，否則，政府須中止與麥寮的購電計畫，空氣品質改善才能事半功倍，治標又治本。
李進勇指出，地方政府已用盡所有手段捍衛空氣品質，經部卻不敢打老虎，形同放任污染源繼續污染環境，禍害人民，他提出最嚴正的抗議，希望經濟部能在最短時間內，提出民營電廠能源轉型計畫，保護人民與環境。
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