民團公布民調 蔡英文施政滿意度剩18.4％

台灣守護民主平台今召開「救救蔡英文，週年不快樂！民進黨全面執政一週年之總檢討」記者會，民調顯示民眾對蔡政府滿意度跌破2成。（記者張嘉明攝）

2017-05-18 10:50

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文執政將滿一年，各界民調紛紛出爐，民團「台灣守護民主平台」今也召開記者會，公布蔡總統施政滿意度民調，蔡總統總體施政滿意度僅剩18.4％、不滿意高達76.4％；對於政府施政方針，30.5％民眾認為長照應列為優先推動重點，遠高於政府推動「前瞻基礎建設」五大項目；值得注意的是，更有84.3％民眾贊成蔡總統應赴立法院進行報告。

前瞻非民眾首選 30.5％支持優先推長照

針對政府應優先推動施政上，30.5％民眾支持優先推動長照政策，其次為托育12.4％，「前瞻基礎建設」項目之一水環境建設11.2％，幼教10％；「前瞻基礎建設」其他四項目則非民眾首選，分別為綠能9.5％、城鄉建設8.6％、數位建設7.9％、軌道建設7.8％。

有關政府現有各項改革，年金改革方面，有74.4％民眾贊成應納入基礎年金制度，不同意者18.6％；此外，蔡總統去年向原住民族道歉，但對原住民傳統領域劃設擬排除「私有地」，有64.7％民眾對此認為蔡總統欺騙原住民，25％不認為欺騙。

針對憲政改革，67.4％民眾認為應儘快推動，23.6％不贊成。同性婚姻合法化方面，19.2％民眾認為應由立法院決定，11.6％認為應由司法院大法官決定，贊成由公投決定僅10.1％。

民調也針對李明哲遭中國關押事件做相關調查，有56.6％民眾不贊同政府接受「九二共識」可保障台灣人在中國人身安全，35.5％民眾持不同意見。此外，高達78％民眾認為政府應儘速完成兩岸協議監督條例立法，僅14.3％不同意。

台大法律系教授、民主平台會長陳昭如表示，從民調結果來看，蔡政府對前瞻的想像與民眾截然不同，民眾最不放在優先的「軌道建設」政策，卻在前瞻計畫中編到最高預算。台大物理系教授林敏聰也指出，受訪者對於社會安全網有強力期待。

反貧困聯盟召集人簡錫塏則痛批蔡總統欠缺勞工意識價值，政府推動的勞工政策是延續前朝所推政策，有關週休二日的政策「蔡總統是失敗的改革。」婦女新知資深研究員曾昭如則批，蔡總統年改方案根本無法讓國民老年生活不匱乏、年金制度也無法永續。

淡大公行系教授凃予尹指出，從民調來看，民眾認為兩岸交流應制度化，但蔡政府在兩岸政策方向卻是去民主監督化，秉持過去國民黨執政老路，以黑箱、少數、非官方的方式與中交流，非透過立法方式為兩岸溝通設立安全保障，政府也不告訴人民為何兩岸協議監督條例一再拖延。

台大法律系教授顏厥安指出，民意支持憲改比例非常高，目前可看到政府施政一再出現一意孤行和自我感覺良好狀況，有人認為憲改成本很高，但不憲改成本更高。

台灣守護民主平台委託政大選研中心於5月15至17日進行「憲政體制與蔡總統執政週年調查」網路民調，以電子郵件寄送從電話訪問留下email的20歲以上受訪者，有效問卷833份。但未列信心水準與抽樣誤差。

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