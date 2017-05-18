修租賃條例變上國文課 黃昭順：很奇怪耶
2017-05-18 10:42
〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會今日審理「租賃住宅市場發展及管理條例草案」，在討論法案名稱時，民進黨立委洪宗熠要求主管機關應先解釋「租賃」的「賃」應該唸成「ㄖㄣˋ」或「ㄌㄧㄣˋ」，並要求統一唸法；國民黨立委黃昭順當場質疑，討論最新法案卻在那談古書，讓她感覺「很奇怪耶」。
民進黨立委洪宗熠認為，「租賃」有人唸成「ㄖㄣˋ」或「ㄌㄧㄣˋ」，這部分是否要先統一唸法。
內政部指出，「ㄌㄧㄣˋ」是該字的通俗讀音，「ㄖㄣˋ」則是古時候讀音，國語辭典也是也寫成「「ㄌㄧㄣˋ」」，建議是唸成「租賃（ㄌㄧㄣˋ）」。
洪宗熠批評，這部分怎能用建議的呢！內政部表示，因在國語辭典中兩個讀音都可以使用。國民黨立委黃昭順接著說，「我們今天是在討論最新法案，在那邊講古書，我感覺怪怪的！」
內政部回答，因為教育部的國語辭典註明的「ㄖㄣˋ」是古時候讀音。黃昭順又說，「我們是現代人，怎麼又講到古時候，很奇怪耶！」
最後法務部官員定調地說，法律條文上沒有用注音符號，所以要怎樣唸，這不是太大問題。
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