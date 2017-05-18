柯建銘轟司改國是會議 立法院不會照單全收

2017-05-18 10:34

〔記者曾韋禎／台北報導〕司改國是會議不斷冒出新的議題，立法院民進黨團總召柯建銘今砲轟，司改國是會議搞不清楚人民的需要、優先緩急，更無視立法院的複雜度，到時候就算有結論，立法院也不可能照單全收。

立法院司法及法制委員會今處理司法院的預算解凍案。柯建銘詢問，司改國是會議還要開多久？

司法院秘書長呂太郎表示，除了第四組已經結束以外，其他各分組都還在召開，應該能在6月中以前結束。

柯建銘強調，司法改革最重要的目的，應該要回應人民對司法的信任；現在議題這麼多，完全分不清楚優先緩急，更沒考慮到立法院的複雜度，結果不幸的事就發生了。

他舉例，大法官釋字737號如此簡單、明確的一件事，竟然在立法院處理了好幾個月，直到快失效前才完成三讀；因為法官有法官的意見，檢察官也有檢察官的意見；到了立法院，又有律師的意見。

他強調，司改國是會議至今最大的敗筆，就是最高法院法官遴選的問題；除了要總統圈選以外，還找立委參與遴選委員會，這是陷總統與立委不義。

他批評，就算未來司改國是會議送出一堆議題，立法院也不會照單全收。

呂太郎表示，終審法院法官圈選的決議，與蔡英文總統完全無關。