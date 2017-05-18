高雄是全台最受歡迎旅遊城市 花媽這麼說

2017-05-18 10:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國內知名旅行社業者公布2016年國人最受歡迎的台灣旅遊目的地城市，由高雄排名第一，對此，高雄市長陳菊今早受訪時說，市府這幾年投入很多基礎建設，高雄景觀有很大改變。

知名旅行社業者公布2016年國人最受歡迎的台灣旅遊目的地城市，由高雄拿下冠軍，其次依序為花蓮、澎湖；台北僅排名第11；而最受國人喜歡旅遊的商圈，則是「墾丁大街」。

對此，高雄市長陳菊表示欣慰，她強調，這幾年市府投入很多基礎建設，高雄的景觀改變很多，增加不少綠地、濕地、公園，及平日可作為休憩用的滯洪池。

陳菊說，高雄有山海河港，有漁產及農產品，是個物產豐富城市，加上民眾善良熱情，讓旅客有賓至如歸的感覺，未來市府會更加努力，吸引更多旅客來高雄旅遊。