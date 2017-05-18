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與反年改團體面對面 陳建仁透露不生氣的秘密...

2017-05-18  10:01

〔即時新聞／綜合報導〕年金改革抗爭不斷，讓身為召集人的副總統陳建仁背負不少壓力，但信奉天主教的他透露，只要握著太太為他買的十字架，就能將怒氣忍下來。

資深媒體人王時齊在臉書上寫道，昨日與陳建仁一同上節目，在開錄之前，她說自己每次和反年改團體同台時，都會忍不住吵架變「瘋婦」，好奇陳建仁為何都不會生氣。

陳建仁則從口袋中拿出一串鑰匙，上頭串了一個十字架，說這是他太太買給他的，每當和反年改團體開會時，「手就握著十字架，這樣就忍住了！」

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  • 陳建仁表示，只要握住手中的十字架，便能將怒氣忍下來。（資料照，記者林正堃攝）

    陳建仁表示，只要握住手中的十字架，便能將怒氣忍下來。（資料照，記者林正堃攝）

  • 王時齊臉書全文。（圖片擷取自「王時齊」臉書）

    王時齊臉書全文。（圖片擷取自「王時齊」臉書）

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相關關鍵字： 十字架 反年改 天主教 王時齊 陳建仁
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