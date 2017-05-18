低頭族注意！ 立委提案 過馬路滑手機恐罰300元

立委今天提案修法，未來民眾過馬路若使用手機、電腦等電子設備，將可能被處以300元罰鍰。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2017-05-18 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕不少民眾穿越馬路的時候都當「低頭族」邊滑手機，18名立委今天提案修法，未來民眾過馬路若使用手機、電腦等電子設備，將可能被處以300元罰鍰，該項提案今天也於立法院通過初審。

據《聯合報》報導，陳歐珀等18名立委今天提案修法，將在「道路交通管理處罰條例」第78條新增「穿越馬路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙交通安全之行為」得罰鍰300元的規定，該項提案今天也在立法院交通委員會通過初審。

報導也提到，陳歐珀表示，滑手機已成為現代人的習慣性動作，但低頭族可能成為意外的隱性殺手，雖然車輛應先禮讓行人，但行人也應盡注意義務且快速通過不影響車流通過。