民進黨不再禮讓柯P？ 綠委：2018台北市有勝算

台北市長柯文哲明年能否連任成為各界關注焦點，有媒體報導指出，立委王定宇認為民進黨在台北市有勝算，人選提名不一定要禮讓。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-05-18 07:24

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲明年能否連任成為各界關注焦點，台灣新世代智庫昨天公布民調指出，北北基的政黨支持度，分別是民進黨為26.7％、國民黨27.4％、無黨籍17.2％，立委王定宇對此表示，民進黨在台北市有勝算，市長人選提名不一定要禮讓柯文哲。

綜合媒體報導，民進黨立委王定宇表示，從民調結果來看，民進黨的台北市長人選提名，不一定要再用禮讓策略，因為個人形象加上政黨形象，民進黨在台北市是有勝算的，民進黨應該要好好思考，是不是還要採取跟上次一樣的選戰策略。

據《新頭殼》報導，民進黨立委姚文智也說，大台北地區經過長時間的政治演化，民進黨在台北市的支持度結構也有改變，數據顯示，未來可能有很多選票會回流到民進黨。