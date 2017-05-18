| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
 首頁 > 政治

民進黨不再禮讓柯P？ 綠委：2018台北市有勝算

台北市長柯文哲明年能否連任成為各界關注焦點，有媒體報導指出，立委王定宇認為民進黨在台北市有勝算，人選提名不一定要禮讓。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-05-18  07:24

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲明年能否連任成為各界關注焦點，台灣新世代智庫昨天公布民調指出，北北基的政黨支持度，分別是民進黨為26.7％、國民黨27.4％、無黨籍17.2％，立委王定宇對此表示，民進黨在台北市有勝算，市長人選提名不一定要禮讓柯文哲。

綜合媒體報導，民進黨立委王定宇表示，從民調結果來看，民進黨的台北市長人選提名，不一定要再用禮讓策略，因為個人形象加上政黨形象，民進黨在台北市是有勝算的，民進黨應該要好好思考，是不是還要採取跟上次一樣的選戰策略。

據《新頭殼》報導，民進黨立委姚文智也說，大台北地區經過長時間的政治演化，民進黨在台北市的支持度結構也有改變，數據顯示，未來可能有很多選票會回流到民進黨。

廣告
  • 立委王定宇表示，從民調結果來看，民進黨在台北市有勝算，民進黨應該要好好思考，是不是還要採取跟上次一樣的選戰策略。（資料照，記者林正堃攝）

    立委王定宇表示，從民調結果來看，民進黨在台北市有勝算，民進黨應該要好好思考，是不是還要採取跟上次一樣的選戰策略。（資料照，記者林正堃攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 2018縣市長選舉 台北市長 柯文哲 民進黨 禮讓
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜香旗魚
泰式✧蝦仁涼粉
南洋甜點✧娘惹糕
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：民進黨不再禮讓柯P？ 綠委：2018台北市有勝算


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月18日‧星期四‧丁酉年四月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.