媒體民調：英全不滿意度破5成 這項表現最讓人不滿

又有媒體公布民調，蔡英文和行政院長林全的不滿意度都逾5成。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-05-18 06:45

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文就職將滿週年，今又有媒體公布民調，蔡英文和行政院長林全的不滿意度都逾5成。而民眾對蔡政府在勞工、兩岸關係、轉型正義、司法改革、財經等五大面向的表現，不滿意度也都超過5成。

《蘋果日報》報導，民調顯示，蔡英文施政滿意度為40.71％，不滿意度則有55.3％，林全更高達62.09％不滿意；調查也針對蔡政府在勞工、兩岸、轉型正義、司法改革、財經等面向做訪問，這5項民眾的不滿意度也都超過5成，其中又以財經政策最差，僅22.22％滿意、63.27％不滿意。

兩岸關係方面，有58.86％民眾覺得不滿；勞工「一例一休」等政策，有58.77％民眾不滿意；轉型正義和司法改革方面，也各有57.51％和59.63％的不滿意度。

對民調結果，總統府發言人黃重諺說，前朝政府不願做或半途而廢的改革，總統及政府團隊願意承擔，目前景氣訊號、出口狀況及經濟成長等各項指標，都呈正向發展，告別多年停滯，進入正面循環。行政院發言人徐國勇則表示，民眾可能認為改革不夠快，但政院會持續推動政策。

這項民調是由《蘋果日報》在5月5日∼5月7日間，以全國住宅電話為抽樣母體編冊隨機抽樣，電腦語音輔助訪問，有效樣本為1179份。