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小英執政週年「火頻燒府院」 內閣7月恐換將？
2017-05-18 07:23
媒體報導，總統蔡英文執政將滿週年，卻因政策爭議、溝通不良，常常火燒府院。（資料照，記者張嘉明攝）
〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文執政將滿週年，但民調表現比起剛上任時，明顯落差很大。有媒體報導，蔡政府當初以「大政委小部長」的設計為傲，卻讓部長無擔當，火頻頻燒到府院，加上原本強調會是「最會溝通的政府」，卻一再因溝通不佳引發民怨，都讓蔡英文感到不滿。綠營有聲音傳出，不排除7月再有內閣調整。
《蘋果日報》報導，蔡政府當初的「大政委小部長」設計，由過去在智庫協助政策擬定的學者、有經驗的官員擔任政委，督導各部會，但去年一例一休、日本食品輸台等政策急轉彎爆發爭議，部會首長未及時出面說明，讓火直燒府院，小英為此不滿，今年便換上勞動部長林美珠、衛福部長陳時中，希望賦予部長更多責任。
此外，民進黨選前表示會是「最會溝通的政府」，如今常因政策溝通不佳，引發民怨。蔡英文上月主持民進黨中常會時，就傳出動怒，斥責政院論述不足。
報導提到，有黨政人士表示，一些閣員不會用淺顯語言說明政策，論述能力不佳，又太過保守，遭媒體和在野黨直疑，加上網路謠言散布，整個政策論述歪掉，必須花更多力氣回來。府方人士坦言，部會首長不諳宣傳，是執政危機。也有綠營人士擔心，政策溝通不良，恐讓2018年地方選舉崩盤，7月份不排除會再有一波內閣調整。
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