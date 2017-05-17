台灣公投制憲走向國際 葉望輝：需獲美廣泛支持
2017-05-17 23:52
〔即時新聞／綜合報導〕台灣近來有不少聲音，希望能透過公投法補正以及制定台灣憲法，走出國際，但美國前國安顧問葉望輝認為，台灣還沒準備好，說服美國朝野政府、輿論，因此美國也未深入思考是否支持台灣。
葉望輝在《政經看民視》表示，台灣目前有很多聲音，希望能夠透過公投、制憲走出國際，但葉望輝表示，美國政府還沒準備好，台灣提出這樣的意見。也許台灣人會覺得美國有這種想法很不禮貌，但對美國人來說，他們認為台灣已經民主化、經濟也相當繁榮，台灣有公投制憲的必要嗎？
葉望輝也表示，台灣現在最需要的是，讓「朋友們」接受這樣的意見，至於朋友則不只是白宮，還需要與華府、媒體及美國全國的朋友做溝通，因為大部分的美國選民、主流媒體，不了解台灣為什麼需要這樣做。
此外，葉望輝也說，美國的支持很重要，但歐洲、亞洲以及其他的國際支持也一樣重要，如果能讓商人、州長等廣泛支持，是最理想的。
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