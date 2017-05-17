《彭博》認執政在進步 小英：台灣會苦盡甘來

蔡英文強調，政府先苦後甘，台灣一定會苦盡甘來。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-05-17 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文上任將滿一年，《彭博》日前撰文分析蔡執政成績單，認為蔡英文「進步」多於「退步」，不過台灣經濟前景仍有風險。蔡英文今天（17日）也在臉書引用該報導，強調台灣正在進步，政府先苦後甘，台灣一定會苦盡甘來。

蔡英文晚間引用該報導表示，「台灣正在進步，但前方挑戰仍大」，她強調政府在產業結構調整、社會住宅與都更、長照財源和計畫、能源結構轉型、轉型正義以及前瞻基礎建設等7大項目，都已有明確的規劃，「政府先苦後甘，台灣就一定會苦盡甘來。」

《彭博》日前報導，蔡英文上任時面臨經濟連3季衰退，兩岸關係改變，不過執政週年將到來，成績單看起來是「進步」多於「退步」，但還有不少待完成的考卷。

報導提到，蔡英文執政一年，因全球經濟穩定復甦，帶動台灣今年經濟增長預估至1.92%，台股睽違17年後再站上萬點，台灣也一躍成為最強亞幣，外資匯入台股在亞股中排名居前等。另外即使中客大減，但在「新南向」政策下，仍讓2016年來台觀光人數創歷史新高。

不過報導認為，台灣經濟前景仍有挑戰，包括低薪問題，台灣月薪年增長率遠低於韓國；另外蔡英文也將在明年2月面臨央行總裁彭淮南卸任，屆時將尋求下一任央行總裁。至於棘手的兩岸問題也同樣待解。