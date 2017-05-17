全球僑務會議18日晚宴 花媽將為賓客獻唱
2017-05-17 19:52
〔記者王榮祥／高雄報導〕全球僑務會議今圓滿閉幕。僑委會委員長吳新興預告，地主高雄市長陳菊為了讓與會僑界代表、對高雄留下深刻印象，不但把明晚餐宴的菜單看過三遍，確認高雄的美食有到位，陳菊市長當場還要為賓客獻唱﹗
第五屆全球僑務會議5月15日至18日在高雄展覽館舉行，這是該會議首度在台北以外地區召開，有來自六大洲67國，共300多位僑務委員、僑領、社會賢達與專業人士齊聚，今年會議主題訂為「前瞻僑務新局、共創台灣未來」。
僑委會說明，全球僑務會議是為擴大海外俊彥參與、廣納僑務建言，於民國41年10月舉辦首屆，接著在79年4月、90年5月、97年11月，分別舉辦二到四屆，其中第三、四屆是因應政黨輪替後國內外情勢變化、及僑界對召開會議期盼而舉行，藉此確定僑務政策走向。
吳新興表示，配合新南向政策，本次也特別邀請印度、孟加拉、緬甸、及東南亞國家代表，另為落實全球佈局的僑務政策，還邀請非洲納米比亞、象牙海岸、坦尚尼亞、馬達加斯加、烏干達、迦納等國台僑代表。
4天會議規劃3場次、5個多小時僑務檢討與建議，並邀請經濟部次長王美花、國家發展委員會副主委高仙桂，以佈局全球、投資台灣為題做專題研討，行政院陸委會副主委張天欽則會以當前兩岸關係展望為題發表演說，向全球華人社會表達台灣的聲音與訴求。
會後，與會代表將參觀海軍左營基地，並分組走訪屏東農業生物技術園區、高雄輕軌、駁二藝術特區、佛陀紀念館、高雄文化遊艇等﹔地主高雄、明晚更將安排充滿在地特色的晚宴接待來賓，讓賓客品嚐高雄美味與人情。
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