全球僑務會議閉幕 陳建仁盼僑界助台務實外交

副總統陳建仁出席僑務會議閉幕式，代表政府向與會僑界代表致謝，並期盼大家協助台灣務實外交。（記者王榮祥攝）

2017-05-17 20:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕副總統陳建仁今在全球僑務會議閉幕式指出，台灣外交艱困，蔡總統仍努力推動務實外交，以對話、互惠方式，積極創造雙贏與合作機會，這些都需要僑界先進一起努力，且僑界經驗與人脈，對台灣外交擴展有很大助益，希望大家繼續幫助政府、推動務實外交。

第五屆全球僑務會議本月15至18日，在高雄展覽館舉行，共有來自6大洲、68國僑胞代表與會，總統蔡英文前昨天出席開幕，副總統陳建仁今參與閉幕，明天還有高雄市長陳菊以地主身份舉辦晚宴，凸顯政府對僑界的重視。

陳建仁致詞時指出，新政府上任後，超越以往規格，且第一次到高雄舉辦僑務會議，展現南台灣港都城市經驗，也向僑胞宣達推動新南向決心。

針對會議作出的諸多寶貴結論與建議，陳建仁也代表政府致謝，指出這些意見會作為未來僑務工作參考，同時期盼僑界代表繼續協助政府佈局全球、傳承台灣精神。

陳建仁進一步闡述過去一年執政團隊的努力方向，包括產業、社會、修法、綠能等層面，並提到台灣善盡世界好公民責任，希望有更好的國際參與機會，而僑界是台灣最好的代表，可讓全世界看到台灣。

他指出，面對未來很多挑戰，蔡政府改革腳步不會停，很多本來就應該改的、或者延宕的，現在都要加緊速度，一步一步向前走。

他也向僑界喊話，希望僑胞讓下一代年輕人菁英，有機會回到台灣貢獻，藉由大家努力，讓台灣在研發創新、企業投資等發展，有更多僑資參與及人才投入。

陳建仁談到台灣外交艱困，但蔡總統仍努力推動務實外交，以對話、互惠方式，積極創造雙贏合作機會，這些也需要僑界先進一起努力，與會代表的經驗與人脈，對台灣外交擴展有很大幫助，希望大家幫助政府、推動務實外交。

陳建仁強調，海外僑胞是台灣珍貴資產，國家進步發展推手，感謝大家在海外打拚同時、沒忘記故鄉，各位用心令他感動，盼望與會代表繼續充當台灣政府跟僑居國的橋樑。