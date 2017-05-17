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遭影射懷疑妻子出軌 蔡豪否認：一路走來鶼鰈情深

2017-05-17  21:30

〔即時新聞／綜合報導〕因涉賄案入獄的前立委蔡豪，在上個月假釋期間，因懷疑擔任屏東縣議員的妻子宋麗華與他人有染，便在LINE上恐嚇、威脅要對她潑硫酸。宋女報案後隔天法院核發緊急保護令，警方也通知蔡豪到案，但蔡迄今仍推拖不願出面。針對這起事件，蔡豪今日傍晚在聲明稿中指出，媒體影射其懷疑妻子出軌一事全是捕風捉影，且兩人一路走鶼鰈情深，全是誤會一場。

據《蘋果》報導，屏東縣議員宋麗華上月指控曾為立委的丈夫懷疑她與司機暗通款曲，因此揚言要潑硫酸讓她毀容，還恐嚇讓她無法在政壇立足。

事件鬧上警局，法院也核發緊急保護令，但面對警方通知到案說明，蔡豪本人卻不斷推拖。有傳言指出夫妻倆感情早就觸礁，而蔡豪與宋麗華位於澄清湖附近的別墅的鄰居也表示，蔡已經有一陣子沒來了。

蔡豪於傍晚透過助理發布聲明稿，指出媒體影射其懷疑老婆出軌一事並非事實。並強調「兩人一路走來鶼鰈情深」，還發誓「本人絕未有過內人麗華會有二心之念頭」。

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  • 遭影射懷疑妻子出軌，前立委蔡豪發聲明稿駁斥一切都是誤會，並指2人感情一路走來鶼鰈情深。（資料照，記者李立法攝）

    遭影射懷疑妻子出軌，前立委蔡豪發聲明稿駁斥一切都是誤會，並指2人感情一路走來鶼鰈情深。（資料照，記者李立法攝）

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