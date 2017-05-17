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政院新統計 各機關202台電腦中勒索病毒

新型勒索病毒席捲全球，台灣也陸續出現災情。（歐新社）

2017-05-17  19:22

〔記者李欣芳、楊淳卉／台北報導〕新型勒索病毒席捲全球，台灣也陸續出現災情。根據行政院資通安全處今晚6時的最新統計，全台灣中央到地方的政府機關、教育機構、醫療機構與公營事業機構等4類機構，受到病毒影響的共有202台電腦。

至於民進黨發言人吳沛憶今天下午轉述行政院副院長林錫耀在中常會上報告，中央和地方機關，受到病毒影響的有226台，政院資通安全處表示，林錫耀所說的數字，是今天截至中午12時為止的數字，受到病毒影響的電腦總台數是浮動、不斷更新的。

資通安全處表示，受到病毒影響的4類機構與影響情形，分別是勞動部所屬的台中就業服務站1台電腦、三峽恩主公醫院3台小型醫療用的電腦、13所學校68台行政電腦、台電 130台行政電腦。

國安局副局長周美伍今天上午在立院外交與國防委員會答詢時也表示，政府單位唯一受影響是勞動部所屬的台中就業服務站1部電腦被攻擊，被攻擊是因不在政院防務機制聯網內，並很快就修復。

周美伍表示，有些民眾可能覺得不嚴重而未通報，政府相關單位也積極應處中，目前也未傳出有大企業受影響。

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相關關鍵字： 勒索病毒 政府機關 政院 電腦病毒
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