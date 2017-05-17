馬英九：與中國打交道 要以智取不能力敵

2017-05-17 18:55

〔記者詹士弘／雲林報導〕前總統馬英九今天至雲林科技大學專題演講，針對學生詢問兩岸相處如何可大可久，他表示，中國與台灣雙方資源懸殊，與中國打交道，就是要以智取，不能力敵。

馬英九表示，他過去8年執政的政策，就是與中國相處可大可久的政策；2300年前孟子答覆齊宣王時就曾說過，「交鄰國有道乎？以大事小者，樂天者也；以小事大者，畏天者也。樂天者保天下，畏天者保其國。」台灣與中國資源懸殊，必需智取而不能力敵。

馬英九說，當初兩岸會談是以九二共識及基礎，九二共識是台灣提出來的，不是中國強迫我們的，有了一中各表後，我們的空間比較大；一開始中國也擔心台灣的一中各表會表到兩國論？但他與習近平見面時特別跟他講，一中各表就是雙方都堅持一個中國原則，但對它的涵義可以用口頭聲明的方式各自表達，但不會表達到兩個中國、一中一台，為什麼？因為這是中華民國憲法所不允許的。

馬英九說，這是有始以來台灣的政治人物第一次當著中國領導人面前說中華民國憲法。

馬英九強調，他用這個方式讓中國知道統一不是這麼快的事，要多溝通交流，不必急，必須循序漸進，才能水到渠成，如果偃苗助長，就會欲速不達。

他也強調，我們對中國要維持和平關係、對日本要維持友好關係，與美國維持親密關係，因為安全要靠美國幫忙，在這個前提下，必須找到平衡，三方都能接受。

馬英九表示，外交與兩岸工作關係密切，兩岸關係停頓甚至變成冷對抗，外交也變得走不動，但只要肯用心，不是做不到，腦袋中不要有意識型態，只要以台灣為主，對台灣有利就去做，所以我們能參加WHA；但現在要去都去不成了！

馬英九最後表示，兩岸關係一旦停頓，對台灣是不利的，唯有維持永續的友誼，才是和平的最大保障。