副縣長公器私用？ 竹縣府：任何人都可用「五色鳥」
2017-05-17 19:09
［記者廖雪茹／新竹報導］國民黨籍新竹縣副縣長楊文科在臉書成立粉絲專頁「五色鳥的天空-楊文科」，並受訪表示是為了參選下屆縣長暖身；但有讀者質疑，臉書封面採用的五色鳥吉祥物圖，經縣府公開徵選，著作財產權應歸縣府所有，怎可公器私用？
楊文科對此表示，以五色鳥吉祥物圖作為臉書封面之前，曾諮詢縣府教育處，被告知此圖已屬公共財，開放也歡迎社會大眾利用，沒有著作權的問題，他才使用；由於五色鳥被選為新竹縣的縣鳥，加上Q版圖案很討喜，藉此宣傳新竹縣特色，也希望大家會喜歡。
教育處副處長李國祿表示，辦理公開徵選活動時，曾取得該創作人同意，提供新竹縣政府使用，經資訊單位重製多種版本，放在官網開放任何人下載使用，點進「入口網logo」即可看到。
讀者表示，縣府為宣傳新竹縣縣鳥-五色鳥，104年委託學校辦理五色鳥吉祥物設計徵選活動，作為縣府形象代言人；因獎金豐富，吸引許多學生投稿，最後由專家學者和地方人士組成評審小組，評選出3名優勝者及5名佳作。
讀者說，勝選的五色鳥吉祥物圖，著作財產權應歸縣府所有，近日卻發現被副縣長拿來作為臉書封面的個人文宣，圖稿和徵選第1名的原創完全相同，質疑楊文科是否告知原創作人？並批評此舉很不恰當，有公器私用的嫌疑。
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