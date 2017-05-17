斐濟撤館！ 副總統陳建仁這麼說…

2017-05-17 18:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕斐濟駐台代表處驚傳撤館﹗副總統陳建仁今表示，政府會繼續推動務實外交，台灣駐斐代表處還在，會繼續加強兩國之間互動。

陳建仁傍晚南下高雄、出席全球僑務會議閉幕式，離場前針對斐濟駐台代表處撤館一事、向媒體表達看法，認為台灣務實外交仍要繼續推動。

他在僑務會議致詞時指出，台灣國際處境有很多挑戰，國際經濟景氣挑戰也很大，政府推動南向，希望與會代表協助政府在經濟、文化、等層面，深化台灣與全球各國的關係。