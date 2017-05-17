府秘書長懸缺半年 藍委籲小英「不要再想想了」
2017-05-17 18:02
〔記者鄭鴻達／台北報導〕總統府秘書長一職懸缺半年。國民黨立院黨團首席副書記長林為洲質疑這是在「閃避國會監督」，指府秘書長擔負替總統協調各院、推動政務等大任，遲未補實，難道把人叫到總統府開會有比較好？想半年也該想好了，籲蔡英文「不要再想想了！」
總統府前秘書長林碧炤在服務5個月後，於去年10月請辭，該職位即懸缺至今半年。林為洲說，民進黨可政務任用的府祕書長不派，卻反要修法擴大二、三級機關的政務任命，這邏輯實在矛盾，他合理猜測是否在閃避國會監督，這部分總統府有義務要說清楚。
林為洲解釋，因總統不能直接進行政、立法院，府秘書長一職是代替總統做院際協調、溝通政策、推動政務及到立法院接受備詢等大任，若不補實會讓政府體制空洞化，總統現在的做法不是補職缺，反而是把人叫到總統府開會，如執政決策協調會議，這樣有比較好嗎？
林為洲也說，現行是副秘書長劉建忻至立法院備詢，這樣做效果不好也不合憲政體制，難道總統想藉此直接掌控政務，但效果顯然不太好，小英盡快補實府秘書長職缺，若不補也可把副的直接升上來以名符其實，此職缺想半年也該想好了，呼籲蔡總統「不要再想想了！」
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