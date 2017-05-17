《財訊》民調郭台銘勝小英 府方：不評論

2017-05-17 17:24

〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣世代智庫今天公佈民調，對於2020總統選舉，37.6%民眾支持蔡總統，鴻海董事長郭台銘30.1%；不過，《財訊》民調卻顯示，如果明天選總統，郭台銘竟以27.9%贏過小英的22.5%。對此民調，總統府說「不評論」。

新政府上任將滿週年，近期多項民調出爐。總統府發言人林鶴明今天受訪指出，民調各自不同，但是唯一共同點是人民對改革的急切，希望儘快看到成果，過去1年來，蔡總統與執政團隊願意承擔過去政府不願意做或半途而廢，但卻是國家和人民所急需改革的部分。

根據《財訊》民調顯示，如果明天選總統，郭台銘竟以27.9%贏過小英的22.5%，而賴清德與柯文哲跟在後面，分別是14.4%與11%；國民黨中，最高的朱立倫僅9.6%；但泛綠三人的總支持度48%，仍勝過泛藍的41%。

值得注意的是，民進黨內支持小英的固然超過5成2，但支持賴神的也達2成8；時代力量首選柯Ｐ（35.8%），其次是賴神（20%）與小英（18.6%）；有趣的是，國親支持者都有超過5成支持郭台銘，而無政黨傾向者也有29.3%選郭。