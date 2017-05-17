立院擬加開三次臨時會 年改、前瞻拚過關

圖為立法院審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，藍綠立委爆發激烈推擠衝突。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-05-17 17:50

〔記者楊淳卉／台北報導〕為讓年金改革法案與「前瞻基礎建設條例草案」及前瞻基礎建設特別預算儘快過關，立法院擬加開三次臨時會處理，立法院民進黨團書記長李俊俋今受訪表示，最快可能6月14、15日就會召開第一次臨時會，但三次臨時會的確切時間與處理法案為何，明天（18日）行政院便當會將充分溝通決定。

李俊俋表示，根據黨團規劃，第一次臨時會將處理年金改革法案及「前瞻基礎建設特別條例草案」；第二次臨時會將請行政院長林全到立法院報告前瞻特別預算，並進行審查，第三次則是特別預算三讀，此外還有促轉、國營事業預算等。

李俊俋指出，目前年金改革法案，公務員、教師等修法已完成初審，剩下「政務人員退職撫卹條例修正草案」尚未付委審查，但因為該草案條文少、共識高，希望能在本週五付委，趕在會期結束前的31日初審完竣，就能在臨時會處理。另外還有公保、勞保及軍人年改尚待處理，不過前兩項屬「保險」類別，急迫性沒這麼大。