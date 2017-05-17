斐濟撤代表處 府：中國一直在國際打壓台灣

2017-05-17 17:03

〔記者鍾麗華／台北報導〕外交部今天證實斐濟駐中華民國代表處將裁撤，總統府發言人林鶴明受訪時表示，斐濟與台灣沒外交關係，就府方了解，斐濟是在通盤檢視派駐全球的各館處後做出相關決定。而外交部稍早也正式說明，對斐濟政府決定表示了解。

被問到是否是兩岸外交戰警訊？林鶴明說，長期以來，中國一直在國際打壓台灣，政府本於台灣人民共同意志及維護國家利益，在過去這段時間很積極就國際參與部分、邦交國或非邦交國合作關係深化、區域經貿拓展、非政府組織與國際民間單位深度交往等，有系統布局與努力。

至於是否有中國介入？林鶴明說，就府方了解，斐濟是針對各國駐館調整。未來是否還有其他駐台代表處有撤館危機？林表示，「沒這樣的訊息」。