點亮台灣！24婚姻平權大平台將在立法院集會
2017-05-17 17:05
〔記者陳炳宏／台北報導〕大法官即將在5月24日下午4點公布婚姻平權釋憲結果，婚姻平權大平台下午表示，當天下午3點半起，將在立法院旁的青島東路上舉辦「點亮台灣，亞洲燈塔；婚姻平權，再戰立院」的活動，跟民眾一起密切關心釋憲動態。
婚姻平權大平台表示，這次大法官的解釋將會是首度針對性傾向議題作出宣告，決定台灣不允許同志結婚成家的民法制度是否違反憲法，不僅平台屏息以待，全世界也有許多國家密切關注。先前國際特赦組織在「First in Asia, 亞洲第一 婚姻平權」活動中，已募集超過40個國家的支持，這次釋憲前夕，平台也接到許多來自日本、韓國朋友錄製影片，表達對於台灣儘速修法通過的期盼，除了在24日當天活動中播放，也會在近日陸續上傳粉絲專頁。
由於不管大法官釋憲最後結果如何，婚姻平權最後還是需要在立法院完成法案協商、二三讀的最後一步，平台表示，同性婚姻合法化的民法修正法案，在去年12月26日立法院司法及法制委員會初審通過兩個民法修正草案版本後，就未再有任何進度，行政、立法明顯怠惰，顯然跟不上民間堅持民主與進步的決心。
平台也表示，對總統蔡英文於2016年選舉時的口號，即為「點亮台灣」，然而在民進黨政府於國會絕對多數且完全執政的今日，點亮台灣似乎也只是競選時的口號，令人感到失望。
活動將從下午3點半持續到晚上8點，並在「婚姻平權大平台-相挺為平權，全民撐同志」粉絲專頁同步直播，讓立法院聽到、看到台灣民意對於婚姻平權的支持與訴求：儘速啟動法案協商，以立法權來實踐對於同志家庭的人權保障，真正的「點亮台灣」，讓台灣可以站上亞洲第一的位置，成為其他國家能夠仰望的燈塔。
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