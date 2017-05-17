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北市府恐倒貼錢賣世大運票？王世堅批荒唐

2017-05-17  17:02

〔記者郭安家／台北報導〕北市府會倒貼錢賣世大運門票？台北市議員王世堅今下午於議會質詢指出，根據北市府評估，世大運門票收入約6730萬元，但售票系統就要斥資3614萬元，售票成本高達50％，毫無成本概念，一旦8月世大運天公不作美，票價最貴的開閉幕式取消，收入恐3千萬元都不到，北市府還要倒貼錢賣票，他痛批市府沒成本概念到荒唐地步。

台北市體育局長鄭芳梵於議場被王世堅追問，市立交響樂團、國立交響樂團售票大概成本多少？有無概念？鄭答詢，「坦白講我不知道。」

王世間進一步指，高鐵、客運等一般票證販售，委託賣票機構取得售票成本都是5％才合理，結果世大運預計賣票6000萬元，售票成本卻高達50％，「請問你的成本概念在哪裡？不會詢問其他公家單位嗎？」王說，6000萬元的數字還是市府的期望值，不一定達得到，因連市府提供資料都稱數據是「滾動式調查跟調整」，他不滿說「這滾動滾大大了！」

對於台北市長柯文哲日前說，「不如我最後1個月再來吃素」；王世堅砲火連珠批評，柯市長的言論如同古代帝王，靠吃齋、齋戒、念佛祈求上天幫忙解決，不要下雨，根本是笑話、荒唐，他請文化局長鍾永豐、鄭芳梵將這段話轉達給柯文哲。

此外，王追問鍾、鄭是否會跟進吃素？鍾說，「我本來就有吃素的習慣」；鄭則說，「我是沒有。」另王世堅建議將台北小巨蛋當作世大運開閉幕替代方案，鍾永豐僅表示，「我們會針對議員的建議進行評估。」

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  • 台北市議員王世堅今天質詢指出，北市府毫無成本概念，世大運門票恐倒貼賠錢賣，圖為台北市長柯文哲日前視察世大運場地時不慎跌倒情形。（資料照，記者方賓照攝）

    台北市議員王世堅今天質詢指出，北市府毫無成本概念，世大運門票恐倒貼賠錢賣，圖為台北市長柯文哲日前視察世大運場地時不慎跌倒情形。（資料照，記者方賓照攝）

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