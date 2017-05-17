總統府音樂會528登場 屏東子弟精銳盡出
屏東演藝廳音樂廳音效相當不錯。（資料照，記者羅欣貞攝）
〔記者羅欣貞／屏東報導〕總統蔡英文就任後首度走出總統府舉辦的「2017總統府音樂會」，將在5月28日（週日）下午3時至4時20分於屏東演藝廳舉行，節目企劃延續藝術性、多元性、公益性，並加入在地元素，展現台灣、也是屏東獨特豐富的文化面貌。
屏東是蔡總統的故鄉，也是「思想起」歌謠的發源地，音樂會以「最南方∙思想起」為名，由國家表演藝術中心衛武營營運推動小組負責節目設計與執行，音樂會全長80分鐘，包括「李淑德禮讚」、「星耀國境之南」及「原鄉天籟」3個段落，分別傳達對出身屏東的台灣小提琴教母李淑德教授的禮敬，以及南國客家音樂藝術、原鄉之音的璀璨。
李淑德教授培育許多國際知名小提琴家，更帶動台灣弦樂教育全面提升，此次音樂會由4位師事李淑德的小提琴家陳沁紅、吳庭毓、林士凱、謝宜君，與屏東縣里港國小小提琴重奏團、國家交響樂團駐團指揮張尹芳及屏東大學音樂系弦樂團，合作演出西方古典樂曲。
此外，將由曾入圍金曲獎客家演唱的屏東客家歌手邱俐綾，演唱2015年獲台灣原創流行音樂大獎客語組貳獎作品〈Ngai Nagi〉，以及〈阿姆〉，展現台灣多元共榮文化；「原鄉天籟」則由2011年與2014年獲原創流行音樂大獎首獎榮耀的屏東排灣族歌手戴曉君，以〈慢慢的〉及〈為彼此歌唱〉唱出原鄉的美好與對土地的愛，牡丹國小傳統歌謠合唱團也將參與演出。
復辦後的總統府音樂會秉持「公益性」及「音樂平權」理念，強調偏鄉、原民學生及身心障礙等弱勢民眾的文化近用權，此次廣邀屏東偏鄉及原民部落學生、弱勢團體、熱心地方公益人士、屏東在地的國策顧問以及演出者親友，另也邀請友邦使節及駐台代表一同欣賞節目，與蔡總統提前共度端午佳節，將台灣優秀音樂家及在地音樂特色介紹給國內外各界。
「2017最南方．思想起－總統府音樂會」將安排網路、廣播電台直播及錄影轉播，網站包括總統府全球資訊網、總統府Youtube頻道、中央廣播電台官網及民視四季線上影視；教育廣播電台也於當日同步播出；另華視、公視等為錄影轉播。
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