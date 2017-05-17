小英支持度低迷 2資政這樣認為⋯

2017-05-17 16:43

〔記者顏宏駿／彰化報導〕獨派大老史明與詩人吳晟都是總統府無給職資政，2人今天難得聚在一起，對於小英執政滿週年，民意支持度始終低迷，2人異口同聲說，「國政沉苛，冰凍三尺，非一日之寒，也非一朝一夕能解」，指台灣民眾不重視「本質面」的問題，卻又急於看到「成績」，他們相信，小英挑最難的開始做，將來一定會漸入佳境。

史明與吳晟用歷史的脈絡去看小英目前面臨的困境，吳晟說，當年國共內戰結束，國民黨戰敗，因國際冷戰方興未艾，國民政府得以用「中華民國」之名來台統治。

吳晟表示，國民黨政府一直把台灣當作「復興基地」，沒有久待的打算，很多政策都是急就章，沒有長遠的規劃，以「年金制度」為例，哪有農民、勞工、軍公教各有一套標準，如今要把它「整合起來」，既得利益者覺得「修太大」，也有人認為「調整幅度還不夠」，一個團體，一個聲音，再加上特定團體從中作梗，讓原本很好的政策，不能迅速到位，展開下一階段改革。

吳晟還說，改革需要「找對的人執行」，他最近出席許多政府的會議，發現官僚習慣安於現狀，不敢改變，改變要從上而下，這需要進步的法令支持，但國內的法令受限於早期「因時、因地制宜」，很多都不健全，現在才修法又有點緩不濟急，加上在野的掣肘杯葛，讓小英政府很難施展。

吳晟強調，台灣經常有大選，選民經常用滿意度去評判政治人物，習慣政治人物當選後就做出成績，殊不知政治人物如果一昧地討好選民，反而是把問題往後丟。

史明則從歷史的縱深剖析，他說，要馬上改變，「革命」最快，但台灣人一直有「封建」的思維，期待強人出來管，但縱觀台灣的歷史，台灣人都是被管的份，他強調，「台灣價值」的建立最重要，如果有「台灣價值」作後盾，不管世界如何改變，中國如何壓迫，台灣人都可以因應。