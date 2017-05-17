支持郭台銘選總統？ 馬英九笑聲回應
2017-05-17 17:31
〔即時新聞／綜合報導〕今（17）日下午，前總統馬英九受邀至雲林科技大學法律研究所進行演講，題目為「憲政與法治」，演講後被記者提問是否支持郭台銘選總統，保持微笑的馬英九改以笑聲來回應。
根據《蘋果》報導，演講前，馬英九先行與研究所師生的進行座談，其過程不對外公開，結束後於國際會議廳對現場200名學生公開演講，入場人員均受過安全檢查。馬英九座談結束後進入休息室前被媒體提問：「有沒有支持的國民黨主席候選人？」，馬英九僅面露微笑保持沉默。
而當他離開休息室將進入國際會議廳演講時，媒體再度提問：「支不支持郭台銘選總統？」、「郭台銘的民意支持度比藍營其他黨主席人選高耶」，馬英九此時與隨行人員一同笑出聲音。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 生前極力護子女！豬哥亮被爆臨終前 竹聯大老探病
- 太關心豬哥亮忽略一帶一路挨罵？宥勝神回被推爆
- 留住阿嬤的味道 農民推家傳豆醬汁
- 自由廣場》廢止兩公約的陰謀
- 野宴遭爆回收剩食再出餐 衛生局週五約談業者
- 高雄第一科大3作品 入圍德紅點設計獎
- 籃網補強 豪哥出馬招兵
- 44年前山裡隨手種咖啡 繁衍台東「阿拉比卡」傳奇
- 警察攝影比賽 南市警局：歡迎民眾來偷拍
- 豬哥亮3億賭債有望人亡債滅 謝金燕安全下莊
- 獨家》家人擲筊獲聖筊 豬哥亮遺體將火化
- MLB》達比修締造日投新紀錄 依然不及王建民
- 腿長110公分 健行科大校花力K外語挑戰空姐夢
- 《奇美醫院統計》燒燙傷病童 85％在家發生意外
- 狼男公然強拉舌吻 女星不堪性騷擾頻做惡夢
- 醫訊》北醫模擬中心啟用 柯：從模擬中學習
- 英超》桑切斯獨進2球 兵工廠緊咬前4名不放 （影音）
- 撤駐台代表處 斐濟總理昨與習會面稱「堅持一中」
- 六合彩開出豬哥亮牌／5月15日5點10分辭世…全開出
- 現金王穎川建忠嗆聲 民視沸騰5宗罪內鬥
- 反毒玩真的 毒蟲願分期付款
- 雲林八角亭大排遭排廢水 飄惡臭數十年
- （圖輯影音）超介意醜照曝光 周杰倫都用這招
- 兩岸與國際》觸了霉頭，「一帶一路」看來前途多艱
- 教科書比珍奶便宜 閱讀協會籲政府：改變書價政策
- 台南好筍上市 鮮味宅配到府
- 《5月徵文》吃虧不是占便宜
- 林奕含之死.... 唐綺陽：中國也很關注
- 05/17 各報重點新聞一覽
- 遭爆回收剩食再上桌 野宴澄清：將對爆料員工提告
- 隆詩情侶鞋曬愛 刻意護肚疑懷孕
- 豬肉商有愛 連6年2千粽贈弱
- 納入MSCI指數 康控今年營收看增七成
- 存放過期原料、廚房髒汙 知本金聯世紀酒店被罰
- （影音）大小S節目真情告白 姊妹相擁大哭好感人
- 女大生包浴巾 中原大學系活動文宣挨批「太情色」
- 勒索病毒肆虐 東勢就業服務站電腦也中標
- （影音）張菲靈堂上香 曾勸豬哥亮別太拚
- 研調：2020年數據中心占伺服器應用比將超過5成
- 拒交合違天命？ 假濟公再判8年
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：支持郭台銘選總統？ 馬英九笑聲回應
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分