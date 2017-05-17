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支持郭台銘選總統？ 馬英九笑聲回應

2017-05-17  17:31

〔即時新聞／綜合報導〕今（17）日下午，前總統馬英九受邀至雲林科技大學法律研究所進行演講，題目為「憲政與法治」，演講後被記者提問是否支持郭台銘選總統，保持微笑的馬英九改以笑聲來回應。

根據《蘋果》報導，演講前，馬英九先行與研究所師生的進行座談，其過程不對外公開，結束後於國際會議廳對現場200名學生公開演講，入場人員均受過安全檢查。馬英九座談結束後進入休息室前被媒體提問：「有沒有支持的國民黨主席候選人？」，馬英九僅面露微笑保持沉默。

而當他離開休息室將進入國際會議廳演講時，媒體再度提問：「支不支持郭台銘選總統？」、「郭台銘的民意支持度比藍營其他黨主席人選高耶」，馬英九此時與隨行人員一同笑出聲音。

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  • 馬英九被問到是否支持郭台銘選總統，一向以微笑保持沉默的他嘴角失守。（資料圖 記者羅沛德攝）

    馬英九被問到是否支持郭台銘選總統，一向以微笑保持沉默的他嘴角失守。（資料圖 記者羅沛德攝）

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