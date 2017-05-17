勒索軟體肆虐 全台226政府公務電腦中鏢
2017-05-17 16:38
〔記者蘇芳禾／台北報導〕勒索軟體肆虐全球，台灣也被列為重災區，民進黨發言人吳沛憶轉述，行政院副院長林錫耀今天在民進黨中常會報告時表示，截至目前為止，中央和地方公家機關，受到病毒影響的電腦有226部，比預期的數量和幅度少很多。
吳沛憶轉述，林錫耀報告時表示，行政院早已要求各部會週一前完成軟體更新，各部會都已經更新完成。截至目前為止，中央和地方公家機關，受到病毒影響的有226部電腦，比預期的數量和幅度少很多，且主要是內部行政使用電腦，重要資料沒受到損害和影響。政府內部也沒有人去繳比特幣（贖金），行政院希望加強資安管理，而加強資安管理的法案也已經送到立法院。
國安局副局長周美伍今天在立法院表示，有13所學校、68台電腦受影響；台灣電力公司則通報有116部，不過，經了解都是行政辦公電腦，和供電及關鍵技術無關。唯一一部受影響的政府單位，是勞動部所屬的台中就業服務站，不過很快就修復了。
此外，端午節將至，豬肉需求量大增，林錫耀也表示，穩定物價小組16日召開會議，估計豬肉需求會出現供需不均衡，約有3萬頭短缺，為避免豬肉價上漲，農委會釋出豬肉供給，因應端午市場需求。
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