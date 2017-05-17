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勒索軟體肆虐 全台226政府公務電腦中鏢

2017-05-17  16:38

〔記者蘇芳禾／台北報導〕勒索軟體肆虐全球，台灣也被列為重災區，民進黨發言人吳沛憶轉述，行政院副院長林錫耀今天在民進黨中常會報告時表示，截至目前為止，中央和地方公家機關，受到病毒影響的電腦有226部，比預期的數量和幅度少很多。

吳沛憶轉述，林錫耀報告時表示，行政院早已要求各部會週一前完成軟體更新，各部會都已經更新完成。截至目前為止，中央和地方公家機關，受到病毒影響的有226部電腦，比預期的數量和幅度少很多，且主要是內部行政使用電腦，重要資料沒受到損害和影響。政府內部也沒有人去繳比特幣（贖金），行政院希望加強資安管理，而加強資安管理的法案也已經送到立法院。

國安局副局長周美伍今天在立法院表示，有13所學校、68台電腦受影響；台灣電力公司則通報有116部，不過，經了解都是行政辦公電腦，和供電及關鍵技術無關。唯一一部受影響的政府單位，是勞動部所屬的台中就業服務站，不過很快就修復了。

此外，端午節將至，豬肉需求量大增，林錫耀也表示，穩定物價小組16日召開會議，估計豬肉需求會出現供需不均衡，約有3萬頭短缺，為避免豬肉價上漲，農委會釋出豬肉供給，因應端午市場需求。

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  • 民進黨發言人吳沛憶轉述行政院副院長林錫耀在民進黨中常會的報告。（記者蘇芳禾攝）

    民進黨發言人吳沛憶轉述行政院副院長林錫耀在民進黨中常會的報告。（記者蘇芳禾攝）

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