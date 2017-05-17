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藍營喊前瞻預算砍半 自家立委提上兆版本...

2017-05-17  16:36

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨團為反對「前瞻基礎建設特別條例草案」，連日以來透過各種方式進行杯葛，要求年限、預算應從8年8800億減為4年5000億。但放眼整個國民黨立委的前瞻版本中，仍有委員主張將預算提高，甚至達到1兆以上。

根據《蘋果日報》報導，藍營針對「前瞻」提出21個版本，雖然多數人將預算劃為4千億至5千億之間，但包括曾銘宗、陳宜民、馬文君、賴士葆、黃昭順、許毓仁等人，將預算訂為8800億或8900億。藍委孔文吉、徐榛蔚更分別加碼至9050億和1兆。

國民黨團首席副書記長林為洲表示，因黨團對前瞻也充滿熱情，因此開放所有委員提版本，但他批評總統蔡英文連計畫都還沒送到立法院，就大肆宣傳前瞻內容，等於是先射箭才畫靶。同黨立委李彥秀則說，沒有民代會反對地方建設，但也必須要為預算把關，要民進黨別把他們的行為都抹黑成反對建設。

對此，時代力量立委徐永明痛批國民黨團「不只吃相難看，也愚蠢至極。」強調前瞻最需要的是完善的監督機制，一一檢視各項建設的必要性，但國民黨一方面喊刪預算、杯葛委員會，另一方面又提出上兆預算提案，諷刺「國民黨政治主張矛盾、精神分裂，恐要接受集體治療，國會亂象才能停歇！」

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  • 國民黨立委李彥秀（左起）、江啟臣、林為洲、蔣萬安、王惠美17日召開「人民心目中的前瞻」記者會，說明國民黨對前瞻計畫的立場。（記者羅沛德攝）

    國民黨立委李彥秀（左起）、江啟臣、林為洲、蔣萬安、王惠美17日召開「人民心目中的前瞻」記者會，說明國民黨對前瞻計畫的立場。（記者羅沛德攝）

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相關關鍵字： 前瞻 前瞻基礎建設特別條例草案 國民黨
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