綠委早上6點被動員 蔡英文：執政黨多承擔
〔記者蘇芳禾／台北報導〕蔡政府執政將滿週年，民進黨中常會今天邀請民進黨立法院黨團總召柯建銘報告立法院通過之重大法案及影響。據轉述，總統兼任黨主席的蔡英文聽完後表示，住宅法的推動，讓社會住宅政策能往前推進一大步。爭議多年的電業法的修正，為台灣的綠能發展也開啟了一個新的機會。前幾天，前瞻基礎建設條例也在大家的努力之下送交協商。蔡英文也呼籲在野黨，停止惡鬥、放下成見，團結在一起，國家才會往前進。
民進黨發言人吳沛憶轉述，柯建銘報告內容包括168項法律修正案，平均每3天就有1個新的法案或修正案通過。其中包括長照法：讓長照每年有300億的經費、住宅法提高弱勢者居住比例、打擊犯罪的洗錢防制法、推動綠能產業所需的電業法等等。在年金部分，則修正勞退條例、公務人員退休法等。
吳沛憶轉述，蔡英文聽完柯建銘的報告後表示，這一年來，相信大家都感受到執政的責任跟壓力。在外部，國際環境正在變化，每一個國家都在尋找因應之道。在內部，人民對改革的期盼，非常急切，但改革工作確實經緯萬端，必須穩扎穩打，才能夠實現。
據轉述，蔡英文感謝立法院黨團，透過總召和黨團幹部的領導，推動了許多重要法案的修正，住宅法的推動，讓社會住宅政策能往前推進一大步。爭議多年的電業法的修正，為台灣的綠能發展也開啟了一個新的機會。前幾天，前瞻基礎建設條例也在大家的努力之下送交協商。
蔡英文說，這一段時間以來，黨團同仁經常早上6點鐘就被動員，非常辛苦，但為了國家的發展，辛苦一點是值得的，執政黨要多承擔。
蔡英文強調，執政黨要對改革負起完全的責任，也歡迎監督、願意討論，但討論不是拖延，監督也不是阻擋。她呼籲所有的在野黨，改革不能延緩，建設不分藍綠，這些都是全體人民要共同承擔的事，只有停止惡鬥、放下成見，團結在一起，國家才會往前進。
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標題：綠委早上6點被動員 蔡英文：執政黨多承擔
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