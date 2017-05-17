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整合大不易 市府成立海砂屋都更專業輔導團

2017-05-17  16:07

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市老舊海砂屋改建大不易，除了因為海砂屋容積獎勵10年內就會歸零，讓許多社區因為擔心整合問題而不敢貿然提出海砂屋改善。北市府昨天成立「海砂屋都更專業輔導團」，希望可以協助海砂屋整合，藉此加速北市海砂屋更新。副市長林欽榮宣布，將優先針對尚無重建意願的19處列管社區，啟動輔導團到社區進行蹲點服務，積極協助專業諮詢並輔導拆除重建，預計明年底讓19處全部進入都更程序。

建管處解釋，很多海砂屋社區沒有成立管委會，又沒有人願意出面整合，導致更新遙遙無期。北市府期待透過海砂屋都更專業輔導團，凝聚共識協助，民間籌組都市更新會。而輔導團也會協助社區製作「更新重建評估報告書」，可以為民眾評估更新後的容積、量體，並為民眾分析房屋應走海砂屋改建或是都市更新哪條路徑比較有利。

建管處表示，目前全市列管「須拆除重建」的海砂屋共計45處，其中26處已進入都更程序，但有19處社區迄未建立共識。經初步過濾，該19處列管社區，其中有1處為單一產權、有2處係位於山坡地，並不適用《都市更新條例》，將輔導屋主依《都市危險及老舊建築物加速重建條例》申請重建。另16則會透過輔導團協助成立公寓大廈管理組織、申請籌組都市更新團體，目標明年底全數進入更新程序。

建管處表示，5月25日將先到仁愛路3段「御林園大廈」，進行海砂屋都更專業輔導，並規劃5月底到士林區中山北路7段的「喜來登大廈」及「瑞成山莊」兩個社區進行首輪專業輔導行程。

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  • 北市府今天成立「海砂屋都更專業輔導團」，希望可以協助海砂屋整合，藉此加速北市海砂屋更新。（記者鍾泓良攝）

    北市府今天成立「海砂屋都更專業輔導團」，希望可以協助海砂屋整合，藉此加速北市海砂屋更新。（記者鍾泓良攝）

  • 林欽榮宣布，將優先針對尚無重建意願的19處列管社區，啟動輔導團到社區進行蹲點服務，積極協助專業諮詢並輔導拆除重建，預計明年底讓19處全部進入都更程序。（記者鍾泓良攝）

    林欽榮宣布，將優先針對尚無重建意願的19處列管社區，啟動輔導團到社區進行蹲點服務，積極協助專業諮詢並輔導拆除重建，預計明年底讓19處全部進入都更程序。（記者鍾泓良攝）

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