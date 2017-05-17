南投農產品只行銷中國 議員批等死
2017-05-17 15:05
南投茶葉品質世界一流，議員羅美玲建議縣府配合政府新南向政策，應積極到東南亞國家行銷。（記者張協昇攝）
〔記者張協昇／南投報導〕南投縣是農業大縣，惟議員羅美玪抨擊縣府只知將農產品行銷到中國，不懂得配合政府的新南向政策，積極將茶葉等農產品行銷到東南亞國家，如此保守與封閉作法，豈不等死？
羅美玲今在議會質詢時表示，中國雖緊縮觀光客來台，但近半年縣府觀光處在配合政府新南向政策下，積極參加泰國等東南亞國家旅展，並安排當地踩線團、媒體團來台，行銷宣傳南投觀光景點，使得東南亞旅客到南投觀光人數已增加不少。
惟羅美玲話鋒一轉指出，相較於縣府觀光處積極開拓東南亞市場，農業處卻只知到中國行銷農產品，如此保守與封閉作法，豈不等死？
出身馬來西亞華僑的羅美玲指出，觀光與農業應相輔相成，尤其南投茶葉品質世界一流，她每次回馬來西亞，親友最喜歡的就是她帶去的茶葉伴手禮，但當地民眾卻苦無管道買到南投茶葉，其實農業處與觀光處應做好橫向連繫，在觀光處組團到東南亞國家參加旅展或當地踩線團來台時，即可搭順風車，同步行銷南投農產品。
對此，縣府農業處長陳陳瑞慶表示，縣內農產品以往確賽偏重行銷中國，這幾年來只有一次到新加坡參加當地辦理的國際農產品行銷活動，未來會加強辦理到東南亞國家行銷縣內農產品。
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