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國民黨主席選票印製好 投票所貼「投票警示」防弊

2017-05-17  14:55

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉本週六將舉行投票，代理黨主席林政則今天特別利用主持選前最後一次中常會的機會，發表相關談話，他除了呼籲所有黨主席、黨代表候選人堅守黨的制度規章，為黨立下良好風範，首度展示已經印製好的選票，強調選票有做防偽設計，同時為防弊端，這次各地投票所都會張貼「投票警示」，提醒全體黨員不要冒領選票，否則觸犯刑法偽造文書罪。

林政則指出，這次的黨主席選票為白色，全國一體適用，至於黨代表選舉方面，一般黨部黨代表選票為藍色，黃復興黨代表選票則為黃色，每張選票都有做防偽設計，以預防弊端產生。

國民黨表示，黨員投票應該攜帶有附有個人相片的黨證，如果是沒有照片的舊黨證，則必須同時附上駕照、身分證或健保卡，以雙證件識別確認是否為本人，各投票所並會張貼「投票警示」，提醒如果冒領，將觸犯刑法偽造文書罪。

林政則表示，這次選舉競爭激烈，但黨部工作人力有限，所幸各候選人幫忙推薦義工，總計將有六千餘人投入選務工作。

林政則表示，根據黨主席洪秀柱揭示，這次選舉要在公平、公正、公開之下，產生新的黨主席，奠定國民黨重返執政的穩固基石，他並呼籲所有候選人，大家都是同志，應該愛護這個黨，堅守黨的制度規章，為黨立下良好風範，讓這次選舉順利圓滿，成為國內政黨的典範，創造黨的再起契機，所黨黨員踴躍參與投票，以選出理想的黨主席。

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  • 國民黨17日召開中常會，副主席林政則公布黨主席選舉選票樣式，與投票注意事項。（記者張嘉明攝）

    國民黨17日召開中常會，副主席林政則公布黨主席選舉選票樣式，與投票注意事項。（記者張嘉明攝）

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