蔡總統執政週年 時力：把人民當豬頭、敵人

2017-05-17 14:40

〔記者楊淳卉／台北報導〕時代力量今召開記者會，針對蔡英文政府執政一週年發表聲明，五名該黨立委與中央黨部決策小組成員一字排開，喊出「人民有期待，改革別懈怠」口號，逐一盤點蔡政府政策支票。

黨主席黃國昌表示，肯定蔡政府邁出改革第一步的企圖心，但很多人民長久期待的改革方案還未真正落實；時力智庫執行長林世煜則痛批，當初投票給蔡總統的689萬人「原本是隊友，一年後卻變成豬頭」，他也以「前瞻建設」為例，批民進黨越來越蠻橫，執政前可一再討論政策，「現在卻把人當敵人」，強制推動計劃，再用粉飾方法，不與隊友好好溝通。

黃國昌表示，蔡政府在執政第一年，就著手處理前任政府沒勇氣面對的年金改革等法案，必須予以肯定，也肯定政府推動觀光政策，雖然中客下降，但其他國家旅客人數持續上升。他也表示，樂見政府持續強化台美、台日關係與新南向政策，在增進與東南亞國家實質外交關係等方面，政府有做相當努力，也有具體成果。

立委徐永明呼籲，蔡政府果絕承擔人民交付責任，在關鍵議題不要拖延、不要做半套；時力憂心若不堅定改革，是否會導致圖有虛名、不利台灣長久未來。

立委洪慈庸則說，青年是支持蔡英文政府當選很重要的族群，但經過一年，可明顯感受青年對於蔡政府執政情況略有不滿、但仍尚可接受；她要提醒蔡政府持續並加強青年施政，否則年輕人會離政府越來越遠，例如降低工時、提高工資、少子化問題等，都盼看到積極對策。

立委林昶佐則說，蔡政府目前未有清楚憲政改革輪廓，也看不出政府對憲改的優先順序如何，若要把青年聲音納到政治領域，18歲公民權就很重要，若現在還看不到時間表，難以想像四年內如何完成根本的憲改改革。

時力立委高潞·以用·巴魕剌則提到，蔡總統去年對原住民道歉，讓人感到一絲希望，但從近來原住民傳統領域劃設辦法產生重大爭議，現於立院審議的原住民族語言發展法也像是空白支票，執政團隊對原住民議題相對忽略。

至於給蔡總統執政一週年打多少分？黃國昌回應，最適合打分數的是人民，人民當初用很高的票數將蔡總統送到改革位置，盼蔡總統秉持初衷，不要忘記承諾。