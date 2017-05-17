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立院初審 放寬內政部政務職人數

2017-05-17  14:06

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院內政、司法法制委員會上午初審通過「內政部組織法第十八條修正草案」，將內政部政務次長人數設置由一人改為兩人、常務次長由兩人縮編為一人。會議主席段宜康裁示，全案送交院會，不需再經由朝野協商。

內政部原先在報告中建議，在過渡時期應將人數調整為「政2常2」的設置， 不過內政部政次花敬群會後受訪又改口表示，立委提案將組織人數設置調整為「政2常1」的配置，對內政部政務推動有實質幫助，非常樂意接受。

民進黨立委李俊俋表示，目前行政院二級機關中，僅剩經濟部、交通部與內政部三個單位維持「政1常2」的配置，其餘皆已修正為「政2常1」，且多數機關是在馬政府任內完成修法，此次修法僅是將原先尚未修改政務次長人數配置的單位補正，「沒有什麼爭議」。

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  • 內政部次長花敬群17日列席立法院司法及法制委員會備詢。（記者羅沛德攝）

    內政部次長花敬群17日列席立法院司法及法制委員會備詢。（記者羅沛德攝）

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