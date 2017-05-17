劉政鴻批大埔案和解 葉俊榮：讓社會從傷痕內站起來
葉俊榮婉轉回應「內政部對過去曾處理不好的事，以負責任溝通方式，讓社會從傷痕內站起來」，似乎刻意避免與劉產生言詞交鋒。（記者羅沛德攝）
〔記者鄭鴻達／台北報導〕苗栗大埔案昨達成和解；苗栗縣前縣長劉政鴻打破沉默痛批，若日後都市計劃案都像這樣反覆，「誰核定誰負責」；內政部長葉俊榮婉轉回應「內政部對過去曾處理不好的事，以負責任溝通方式，讓社會從傷痕內站起來」，似乎刻意避免與劉產生言詞交鋒。
經過多年、多次的協調後，內政部、苗栗縣政府與大埔案提出訴訟的黃福記、朱樹及張藥房三家，昨達成和解協議，預計將張耀房原地重建，費用由內政部及苗栗縣政府「共同負連帶責任」，讓曾經喧騰一時的大埔強張藥房拆案，煎熬七年後終得解套的曙光。
葉俊榮昨委婉地表示大埔案是「程序上的粗魯」所造成的土地不正義，要恢復該走法律程序的還是要走，如此才符合居住正義的理念，這也讓大家理解程序正義的重要，若沒照程序來，「要用多少力氣才能恢復」，付出的代價也更為複雜。似乎刻意避免指責任一方。
當年主導強拆的前縣長劉政鴻，打破卸任以來一貫低調的態度，痛批當初內政部都市計畫委員會審議決定大埔案，縣府是負責執行，若日後都市計劃案都像這樣反覆，國家怎進步，且張藥房位於道路交會路口，易發生事故，若執政者執意重建，就「誰核定誰負責」。
對於劉政鴻的批評，葉俊榮未正面回應，似乎有意避免擴大紛爭。他表示，他們對處理過去曾處理不好、引起社會關注的事情，以負責任、溝通方式，讓社會從傷痕內站起來，也給大家信心，此個案處理具重要意義，更是政府非常關切的課題。
葉俊榮接著說，非常高興這段期間各方共同努力，包括苗栗縣政府的徐耀昌縣長，一起面對此情況，把事情做到今天這樣的結果，期待今天的處理模式，能對台灣未來的發展包含居住正義，都能有好的啟示。
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