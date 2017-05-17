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陳建仁每天說這句話 名嘴讚是男人典範

2017-05-17  13:46

〔記者鍾麗華／台北報導〕副總統陳建仁今天接受網路媒體獨家專訪，被主持人問到，「多久沒跟老婆說我愛你？」陳建仁說，「我每天都說」，讓現場來賓、名嘴王時齊大讚是「男人的典範！」

陳建仁現場與主持人「快問快答」，被問到在「多久沒有做家事」？陳建仁說，平常還是會幫忙收碗筷、洗洗碗，讓自己從事一些家事，也能不斷了解庶民的生活。至於「最討厭做什麼家事」？陳建仁說，「沒有耶，我被太太訓練得各種家事都可以做。」

對於「最喜歡、最討厭的食物」，陳建仁表示，最喜歡吃的就是魚，但沒有什麼討厭的食物，什麼都吃，不挑嘴。

至於「最推薦的一本書」，陳建仁也秒答「聖經」，影響他最深刻的一段聖經，則是「愛是凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，愛是永不止」。

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  • 副總統陳建仁今天接受網路媒體獨家專訪，表自爆天天都跟老婆說「我愛你」，被讚是「男人的典範！」（資料照，總統府提供）

    副總統陳建仁今天接受網路媒體獨家專訪，表自爆天天都跟老婆說「我愛你」，被讚是「男人的典範！」（資料照，總統府提供）

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