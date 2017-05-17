陳建仁每天說這句話 名嘴讚是男人典範
2017-05-17 13:46
〔記者鍾麗華／台北報導〕副總統陳建仁今天接受網路媒體獨家專訪，被主持人問到，「多久沒跟老婆說我愛你？」陳建仁說，「我每天都說」，讓現場來賓、名嘴王時齊大讚是「男人的典範！」
陳建仁現場與主持人「快問快答」，被問到在「多久沒有做家事」？陳建仁說，平常還是會幫忙收碗筷、洗洗碗，讓自己從事一些家事，也能不斷了解庶民的生活。至於「最討厭做什麼家事」？陳建仁說，「沒有耶，我被太太訓練得各種家事都可以做。」
對於「最喜歡、最討厭的食物」，陳建仁表示，最喜歡吃的就是魚，但沒有什麼討厭的食物，什麼都吃，不挑嘴。
至於「最推薦的一本書」，陳建仁也秒答「聖經」，影響他最深刻的一段聖經，則是「愛是凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，愛是永不止」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 2020總統大選 民調：蔡英文、郭台銘狠甩朱立倫
- 懷疑太太出軌... 週刊爆前立委恐嚇潑妻鹽酸
- 蔡總統執政週年 時力：把人民當豬頭、敵人
- 新北取締改裝車 柯P：應從上游管理
- 教唆洩密案二審開庭 柯馬互嗆
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 生前極力護子女！豬哥亮被爆臨終前 竹聯大老探病
- 太關心豬哥亮忽略一帶一路挨罵？宥勝神回被推爆
- 新光金十大股東出爐 吳東進安啦
- 林振賢爆料洪總︰大學一起趕舞會
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Court rules against COSWAS over disputed building
- 台中美食文化節 在地好滋味
- 企業總部不來 議員促擬獎勵辦法
- 謝金燕母親林見如 造就豬哥亮「幼稚情結」
- （影音）忘記凱蒂佩芮結過婚 艾倫狄珍妮斯這下糗大惹
- 豬哥亮3億賭債有望人亡債滅 謝金燕安全下莊
- 老母還沒原諒豬哥亮？謝金燕被逼消失豬哥亮靈堂
- 自由廣場》〈林保華專欄〉台灣的面子與裡子
- 再爆狼師！ 他才被判刑又故態復萌...
- 豬肉商有愛 連6年2千粽贈弱
- 化名「馬德法克」臉書罵開單警 男子公然侮辱遭訴
- 施政2大主軸 林智堅：感受城市改變
- 大甲鎮瀾兒童家園 11歲男童遭撞死
- 客發中心苗栗園區 端午連假辦「擂鼓五月節」
- 演藝圈追悼！翁立友陪謝金晶折蓮花 孔鏘盼彈一曲送溫體豬
- 布袋蓮清不完 彰縣議員批做白工
- 〈Let’s talk〉女友交損友染惡習 阻攔無效惡性循環
- 《奇美醫院統計》燒燙傷病童 85％在家發生意外
- 1年僅上萬使用人次 桃園運動卡擴大優惠
- 澎湖廢棄土場燕鴴產百蛋 鳥友請命
- 雨停了！ 吳德榮：西半部濕熱、高溫33度
- 登山自治條例不周延 投縣消防局：仍可規範
- 新聞Q&A》免死金牌 美總統洩密免責
- 海洋生態館明年完工「 大水缸」迎賓
- 神明也不保佑 毒藏平安符仍遭逮
- 心臟復健3個月 八旬阿公變「洛基」重拾爬山樂趣
- 獨家》師拿水果刀嚇學童 「手剁掉就不用寫功課」
- 比薩德好又便宜 日擬建陸基神盾
- 台灣空姐紅到日本 被讚「千年一遇美女」
- 國內首爆C肝群聚感染 陳時中：追蹤1200人速驗血
- 腸病毒蠢動 D68型易呼吸窘迫
- 醫訊》肺病防治基金會捐百萬 南市府高風險員工受惠
- 是誰送我老公回家？女運將等夫昏迷 被誤認自殺
- 蔡英文執政週年總體檢》吞忍中國打壓 外交繳白卷
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 HSR trains disrupted by balloon
- 卡大地布祭師再凋零 文化傳承現危機
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：陳建仁每天說這句話 名嘴讚是男人典範
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分