加嚴稽查改裝排氣管噪音車 朱立倫臉書被灌爆

2017-05-17 13:11

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市從5月15日起，在晚上10點至隔天上午6點，加嚴稽查不當改裝排氣管的噪音車輛，因環保局首篇新聞稿強調「不須經過噪音檢驗」即可開罰，引發民眾反彈，怒批市府「戒嚴」，市長朱立倫昨晚在臉書PO文，指「自由，要在法律的範圍之內」，隨即被網友7000多則留言洗版，引爆正反意見論戰。

朱立倫表示，市府不是懲罰改裝，而是懲罰有噪音的改裝車，以及極少數車友以合法排氣管驗車，再換回噪音管的情形，尤其在晚上10點後，市府必須嚴格取締、依法處理。

網友貼出新北市環保局新聞稿，「為還給市民安寧的生活環境，只要於新北市境內道路上（晚上10時至隔日上午6時），查獲行駛中的不當改裝噪音車（含汽機車），不需再經過噪音檢驗，即可依違反《噪音管制法》處以3000元罰鍰」，要求市府解釋清楚。

有網友說，支持取締噪音，但請拿出標準值，依照法規來執行，還有人說，嚴格執法的意思就是「寧可殺錯！不能錯過！所以是戒嚴了嗎？」更有人怒批，根本是「無差別單方面屠殺」。

環保局公害稽查發言人孫忠偉解釋，市府依據《噪音管制法》第8條公告，晚上10點至隔天上午6點，使用未經環保署噪音審驗或檢驗合格的排氣管車輛，行駛在道路上，可依違反《噪音管制法》處3000元罰鍰。

孫忠偉說明，稽查重點是針對非法改裝排氣管的車輛，但不是攔查就立刻開罰，會給予緩衝期，經比對若非原廠排氣管，將寄發陳述意見書，車主補充驗證資料後，將不受處分。