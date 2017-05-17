外交部證實斐濟代表處撤台 我駐斐處不受影響

2017-05-17 13:10

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨立委盧秀燕今天爆料，斐濟駐華貿易暨觀光代表處上週突然撤離台灣。外交部也證實此事，並表示斐濟是在檢視全球駐處後做此決定，外交部對此表示了解。我駐斐濟代表處則維持運作，不受影響。

立法院外交國防委員會今邀請國安局、外交部、陸委會、經濟部、國發會報告「一帶一路、TPP、RCEP發展現況對我國全球經貿戰略布局之影響與因應作為」並備詢，財政部國庫署亦列席。

盧秀燕質詢時驚爆，斐濟駐華貿易暨觀光代表處上週三（10日）突然撤館，「沒有留下任何一人」；外交部次長吳志中證實此事並回答表示，斐濟相較之下國家較小、經費有限，有其地緣政治和經費考量，外交部對此感到遺憾，也會繼續維持和斐濟的關係，目前不會考慮撤駐斐濟代表處。

外交部只出，斐濟駐台代表鄔凱瑞（Representative Karai Vuibau）接獲其政府訓令將裁撤該處後，告知外交部並說明表示，撤館的原因是斐濟政府通盤檢視其派駐全球館處後，所做成的決定。外交部對斐濟政府的決定表示了解。

外交部並說，在斐濟撤處期間提供必要的行政協助，並提醒該處妥善處理遣散我國籍雇員程序。斐濟駐華貿易暨觀光代表處也對我國多年協助，以及雙方增進關係的努力表示感謝。我駐斐濟代表處則表示，該館維持正常運作，不受影響。