租賃條例草案 內政部估5年45萬房東參與

立法院內政委員會17日安排審查「租賃住宅市場發展條例草案」，內政部長葉俊榮列席備詢。（記者羅沛德攝）

2017-05-17 13:05

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院內政委員會今初審「租賃住宅市場發展條例草案」，內政部長葉俊榮指出，若以全國近300萬戶租屋需求，條例實施後房東誘因增加、房客意願增加，加上扶植專業服務業，預估5年內將有45萬戶房東參與，並創造2000個工作機會。

立法院內政委員會今初審「租賃住宅市場發展條例草案」，國民黨立委曾銘宗質詢表示，此條例實施後將有何成效，且包租代管業者可創造多少就業機會。

葉俊榮答詢，全國約有300萬戶租屋需求，其中學生租屋約有29萬戶，條例實施後，將強化租賃住宅雙方的權利義務關係，發展租賃住宅服務業，預計第一年吸引11萬3400戶房東參與，並逐年提高專業經營比例，5年內會有45萬戶房東參與，創造2000個就業機會。

葉俊榮接著說，條例也讓既有的房仲業者可轉變為租賃住宅服務業，現已有許多房仲業者很有心，想轉入租賃住宅服務業，未來將可活絡租賃住宅業發展。