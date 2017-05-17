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食藥署早知民爆料過期肉品？ 立委批：袒護業者

2017-05-17  13:17

〔記者吳亮儀／台北報導〕進口肉品業者力勤農產公司販賣過期冷凍肉，台中市衛生局開罰六百萬元罰款。立委趙天麟今天在立法院質詢，質疑爆料者上月底就透過食藥署檢舉專線爆料，但食藥署拖了一週才和衛生局去稽查，還說過期肉品沒流入市面，趙天麟痛批「這是要讓業者滅證嗎」。

力勤離職員工四月底爆料力勤剪標販賣過期肉品，台中市衛生局現場封存1.5萬公斤問題肉品，九天後才公佈，隔日開罰六百萬元，局長呂宗學當時致歉並強調，初步清查過期肉未流入市面。

趙天麟說，這名離職員工爆料者和他聯絡，說手上握有所有證據，但向食藥署爆料，食藥署不但冷漠以對，且一週來都沒和他聯絡，只好去警局報案和放上網路，衛生局才開始動作。

趙天麟說，爆料者都將證據交給他了，都指出過期肉品流入市面半年了，質疑食藥署是要給業者時間好滅證。

食藥署長吳秀梅辯稱，上月21日週五接獲檢舉電話，隔了週末，週一上班後才開始調查，確認後屬實後，27日才和台中市衛生局一起去稽查，28號和爆料者聯絡，並非沒有溝通。

趙天麟說，他會追究這起事件，認為食藥署這樣做法是讓檢舉食安的「吹哨者條款」沒有意義。

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  • 立委趙天麟質疑食藥署拖了一週才和衛生局去稽查過期肉品。（資料照，記者張嘉明攝）

    立委趙天麟質疑食藥署拖了一週才和衛生局去稽查過期肉品。（資料照，記者張嘉明攝）

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